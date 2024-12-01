Раскрыты подробности дела о терактах в Дербенте и Махачкале

«Ъ» раскрыл подробности терактов в храмах и синагогах в Дербенте и Махачкале

К терактам в двух храмах и двух синагогах в Махачкале и Дербенте причастны 11 человек, они объединились «по мотивам национальной и религиозной ненависти к гражданам Израиля» и готовили атаки месяц. Подробности расследования раскрыл «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела.

По данным следствия, в подготовке нападений были задействованы 11 человек, пятеро из которых по фамилии Магомедовы подыскали оружие и хранили целый арсенал для боевиков. Уточняется, что Басманный суд Москвы на днях продлил срок ареста до марта 2025 года трем фигурантам дела — Магомеду, Халиду и Зауру Магомедовым, однако те отрицают связь с ликвидированными террористами и настаивают, что оружие, патроны, гранаты и бомбу им подбросили.

Предполагалось, что террористы двумя группами по три человека одновременно атакуют синагоги в Махачкале и Дербенте. Кроме того, в поджоге синагоги Келе-Нумаз должен был участвовать младший брат бойца ММА Гаджимурада Кагирова Магомед, но он не принес присягу лидеру группы Осману Омарову и не стал участвовать в терактах. Сейчас он находится под арестом, который продлен до 23 февраля.

Как отмечает издание, фигуранты дела с мая по первую половину июня активно готовились к атакам: они сделали бутылки с «коктейлями Молотова», нашли оружие и обучались стрельбе.

Ранее Басманный суд Москвы оставил в СИЗО трех фигурантов дела о подготовке теракта в Махачкале. Им вменяется подготовка к теракту, незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ.