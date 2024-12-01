Ребенок и пенсионерка погибли в пожаре в российском регионе

МЧС России: 4-летний мальчик и 70-летняя женщина погибли в пожаре в Башкирии

В результате пожара в жилом доме в Башкирии погибли 4-летний мальчик и 70-летняя женщина, еще несколько жильцов эвакуировались. О произошедшей в российском регионе трагедии сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

Трагедия произошла в селе Краснохолмский. Пожар начался в квартире на первом этаже. Находившаяся внутри беременная женщина услышала сигнал извещателя и вывела своих троих детей на улицу. Тем временем огонь перекинулся на коридоры и крышу.

«В квартире на втором этаже проживали женщина и трое детей. Только двоих мать успела вывести на улицу. Ее госпитализировали. К сожалению, 4-летний сын погиб. При тушении еще одной квартиры на первом этаже обнаружено тело 70-летней женщины», — сообщили в МЧС.

Площадь пожара составила 900 квадратных метров, в его ликвидации участвуют 33 специалиста и 10 единиц техники. Для жильцов пострадавшего дома организован пункт временного размещения.

Две недели назад в Екатеринбурге загорелась Центральная городская клиническая больница №3. К возгоранию утеплителя привели ремонтные работы на крыше. Из здания эвакуировали 350 человек, включая 50 детей.

