Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:44, 1 декабря 2024Россия

Ребенок и пенсионерка погибли в пожаре в российском регионе

МЧС России: 4-летний мальчик и 70-летняя женщина погибли в пожаре в Башкирии
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

В результате пожара в жилом доме в Башкирии погибли 4-летний мальчик и 70-летняя женщина, еще несколько жильцов эвакуировались. О произошедшей в российском регионе трагедии сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

Трагедия произошла в селе Краснохолмский. Пожар начался в квартире на первом этаже. Находившаяся внутри беременная женщина услышала сигнал извещателя и вывела своих троих детей на улицу. Тем временем огонь перекинулся на коридоры и крышу.

«В квартире на втором этаже проживали женщина и трое детей. Только двоих мать успела вывести на улицу. Ее госпитализировали. К сожалению, 4-летний сын погиб. При тушении еще одной квартиры на первом этаже обнаружено тело 70-летней женщины», — сообщили в МЧС.

Площадь пожара составила 900 квадратных метров, в его ликвидации участвуют 33 специалиста и 10 единиц техники. Для жильцов пострадавшего дома организован пункт временного размещения.

Две недели назад в Екатеринбурге загорелась Центральная городская клиническая больница №3. К возгоранию утеплителя привели ремонтные работы на крыше. Из здания эвакуировали 350 человек, включая 50 детей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Экс-ведущего НТВ со съемочной группой задержали в Узбекистане. Почему ими заинтересовались следователи?

      Спецназ и протестующие у парламента Грузии сразились водометом и фейерверками

      Военные России и Сирии уничтожили 320 боевиков

      Три страны Балтии договорились ввести санкции против правительства Грузии

      Российский футболист стал чемпионом Норвегии

      Российские военные захватили новый плацдарм у Купянска

      Зеленский предложил украинцам потратить тысячу гривен на оборону

      Ребенок и пенсионерка погибли в пожаре в российском регионе

      В Германии раскрыли намерения Трампа подтолкнуть Украину к территориальным уступкам

      Захарова заявила о предательстве Украины со стороны США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше