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15:24, 1 декабря 2024Силовые структуры

Режиссер Кончаловский проиграл суд по делу о краже дизайна зубных щеток

Кончаловский проиграл суд и выплатит ₽50 тысяч по делу о краже дизайна щеток
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Режиссер Андрей Кончаловский проиграл суд по делу о краже дизайна зубных щеток. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Арбитражный суд в конфликте интересов встал на сторону московского дизайнера Александра Белова и обязал артиста выплатить ему 50 тысяч рублей за кражу формы зубных щеток. Как отмечает Shot, Белов несколько лет назад разработал дизайн зубной щетки, а в 2021 году получил от экспертов подтверждение его уникальности и оформил исключительное авторское право.

Средства гигиены данного образца мог изготавливать конкретный московский завод только по заказу дизайнера. Однако весной этого года Белов обнаружил, что щетка его дизайна продается в одной из аптек «Планета здоровья», доля в которой принадлежит Кончаловскому.

По словам дизайнера, компания украла модель и попросила своего производителя сделать точно такую же щетку. Белов обратился в суд и потребовал возместить ущерб. Арбитражный суд полностью удовлетворил требования дизайнера, а также обязал «Планету здоровья» оплатить Белову 2000 рублей судебных издержек и уничтожить все имеющиеся у нее зубные щетки с таким дизайном.

Ранее стало известно, что долг признанной банкротом Елены Блиновской перед налоговой пока не погашен. Как заявил юрист «королевы марафонов» Иван Морозов, ее долг в полтора миллиарда рублей не пропал из базы Федеральной налоговой службы.

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