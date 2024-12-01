Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
01:40, 1 декабря 2024Путешествия

Росавиация раскрыла место дозаправок рейсов из Москвы на Кубу

Рейсы из Москвы на Кубу будут дозаправляться в Каракасе в первую неделю декабря
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Silas Stein / dpa / Global Look Press

Рейсы из Москвы в Гавану и Варадеро будут дозаправляться в столице Венесуэлы Каракасе в первую неделю декабря. Соответствующую информацию в своем Telegram-канале раскрыл представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В период 1-8 декабря принято временное решение о выполнении рейсов из Москвы в аэропорты Гаваны и Варадеро (и обратно) с промежуточной посадкой для дозаправки в аэропорту Каракаса», — написал он.

Кореняко подчеркнул, что из-за этого продолжительность полетов из Москвы на Кубу увеличится на пять часов. Он также отметил, что извещения кубинских авиационных властей о нехватке керосина в местных аэропортах затрагивают всех без исключения перевозчиков.

Ранее сообщалось, что Россия и Куба начали переговоры для снижения влияния дефицита керосина на рейсы. Уточняется, что в них принимают участие Минтранс России, Росавиация и отечественные перевозчики.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Рост пенсий, списание долгов для участников СВО и ограничения для мигрантов: как изменится жизнь в России с 1 декабря?

      Участники протеста в Тбилиси возвели баррикады

      Россиян предупредили о новом способе мошенничества в мессенджерах

      Появились подробности об облаве в московском клубе

      Раскрыты подробности ключевых боев за Курахово

      Посол раскрыл позицию Перу по поставкам оружия Украине

      Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2025-2027 годы

      На Западе назвали самую большую ошибку НАТО

      Росавиация раскрыла место дозаправок рейсов из Москвы на Кубу

      Профессор заявил о шоке американцев от «Орешника»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше