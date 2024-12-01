Росавиация раскрыла место дозаправок рейсов из Москвы на Кубу

Рейсы из Москвы на Кубу будут дозаправляться в Каракасе в первую неделю декабря

Рейсы из Москвы в Гавану и Варадеро будут дозаправляться в столице Венесуэлы Каракасе в первую неделю декабря. Соответствующую информацию в своем Telegram-канале раскрыл представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В период 1-8 декабря принято временное решение о выполнении рейсов из Москвы в аэропорты Гаваны и Варадеро (и обратно) с промежуточной посадкой для дозаправки в аэропорту Каракаса», — написал он.

Кореняко подчеркнул, что из-за этого продолжительность полетов из Москвы на Кубу увеличится на пять часов. Он также отметил, что извещения кубинских авиационных властей о нехватке керосина в местных аэропортах затрагивают всех без исключения перевозчиков.

Ранее сообщалось, что Россия и Куба начали переговоры для снижения влияния дефицита керосина на рейсы. Уточняется, что в них принимают участие Минтранс России, Росавиация и отечественные перевозчики.