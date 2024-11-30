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18:55, 30 ноября 2024Экономика

Россия и Куба начали переговоры по снижению влияния дефицита авиакеросина

Росавиация: начаты переговоры с Кубой для снижения влияния дефицита керосина
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Sina Schuldt / Globallookpress.com

Россия и Куба начали переговоры для снижения влияния дефицита керосина на рейсы. Об этом говорится в Telegram-канале пресс-секретаря Росавиации Артема Кореняко.

Уточняется, что в них принимают участие Минтранс России, Росавиация и отечественные перевозчики.

Ранее ведомство сообщило, что полеты между Россией и Кубой могут изменить из-за дефицита топлива в аэропортах Варадеро и Гаваны. Авиационные власти Кубы выпустили официальное предупреждение о дефиците авиакеросина для всех перевозчиков, которые осуществляют рейсы в аэропорты городов Гавана и Варадеро.

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