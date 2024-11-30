Росавиация заявила о корректировке полетов между Россией и Кубой

Росавиация: полеты между Россией и Кубой могут изменить из-за дефицита топлива

Полеты между Россией и Кубой могут изменить из-за дефицита топлива в аэропортах Варадеро и Гаваны. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, авиационные власти Кубы выпустили официальное предупреждение о дефиците авиакеросина для всех перевозчиков, которые осуществляют рейсы в аэропорты городов Гавана и Варадеро. Документ будет действовать с 1 по 8 декабря.

Российские рейсы из Москвы в аэропорты Гавана и Варадеро осуществляет компания Nordwind. Она входит в группу «Аэрофлот».

Ранее пассажиры рейса из Москвы в Варадеро авиакомпании Nordwind заявили о том, что застряли в аэропорту на пять часов из-за задержки вылета. Самолет должен был вылететь в 11:00 по московскому времени.