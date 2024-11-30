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15:16, 30 ноября 2024Путешествия

Направлявшиеся на Кубу россияне застряли в аэропорту на пять часов

Пассажиры авиакомпании Nordwind застряли в аэропорту Москвы из-за задержки рейса
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Alexandre Meneghini / Reuters

Пассажиры авиакомпании Nordwind, направлявшиеся из России на Кубу, застряли в аэропорту на пять часов из-за задержки вылета. Об этом сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что рейс должен был отправиться из Москвы в Варадеро в 11:00, однако сейчас вылет планируется в 16:00. Задержка связана с извещением авиавластей Кубы о дефиците топлива в аэропортах Варадеро и Гаваны.

По данным ТАСС, в Росавиации сообщили, что программа полетов российских авиакомпаний между Россией и Кубой может быть скорректирована в связи с дефицитом авиакеросина для всех без исключения перевозчиков в аэропортах Гаваны и Варадеро.

Ранее сообщалось, что российские туристы массово устремились на Кубу, турпоток из России в эту латиноамериканскую страну вырос на восемь процентов за 2024 год. Таким образом, Россия заняла третье место среди государств-поставщиков туристов на Кубе.

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