Российские военные уничтожили около 20 бойцов ВСУ

Группировка «Запад» уничтожила до 20 бойцов ВСУ и 9 пунктов управления БПЛА

Подразделения группировки войск «Запад» уничтожили до 20 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), трое украинских военных сложили оружие. Об этом заявил ТАСС начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

«Отразили шесть контратак штурмовых подразделений 113-й, 117-й бригады территориальной обороны, 116-й механизированной бригады ВСУ», — уточнил он.

Помимо этого, за сутки расчеты ПВО поразили 9 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами.

Ранее военные группировки войск «Запад» захватили 27 опорных пунктов ВСУ.

