Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:11, 1 декабря 2024Россия

Российские военные уничтожили около 20 бойцов ВСУ

Группировка «Запад» уничтожила до 20 бойцов ВСУ и 9 пунктов управления БПЛА
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Подразделения группировки войск «Запад» уничтожили до 20 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), трое украинских военных сложили оружие. Об этом заявил ТАСС начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

«Отразили шесть контратак штурмовых подразделений 113-й, 117-й бригады территориальной обороны, 116-й механизированной бригады ВСУ», — уточнил он.

Помимо этого, за сутки расчеты ПВО поразили 9 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами.

Ранее военные группировки войск «Запад» захватили 27 опорных пунктов ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2025-2027 годы. На что потратят десятки триллионов рублей?

      Россияне раскрыли отношение к комплиментам от лифтов

      Сенатор рассказал о полезном уроке Украины

      Протестующие перекрыли дорогу в Тбилиси

      Российские военные уничтожили около 20 бойцов ВСУ

      В России спрогнозировали звонок Трампа Путину

      Россиянка без билета прилетела из США во Францию и отказалась возвращаться

      Кинолог рассказал об особенностях ухода за собакой зимой

      Ученый назвал сроки приближения северного магнитного полюса к России

      США разместят на севере Японии десятки самолетов F-35А

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше