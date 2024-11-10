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06:30, 10 ноября 2024Россия

Российские военные захватили 27 опорных пунктов ВСУ

Бигма: группировка войск «Запад» захватила 27 опорных пунктов ВСУ
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Военные группировки войск «Запад» захватили 27 опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил начальник пресс-центра российской группировки Иван Бигма, его слова приводит РИА Новости.

Он уточнил, что подразделения улучшили положение по переднему краю. Как указал Бигма, российские военные уничтожили пять станций спутниковой связи Starlink и одиннадцать пунктов управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) ВСУ.

Ранее оператор БПЛА с позывным Буратино раскрыл подробности охоты на танк ВСУ в Курской области. Отмечается, что подразделение Буратино долго выслеживало танк противника, ситуацию осложнял пикап со станцией радиоэлектронной борьбы (РЭБ), который его прикрывал. В итоге единицу военной техники все же обнаружили и подбили.

До этого стало известно, что расчеты «Мста-С» группировки «Запад» смогли уничтожить замаскированную в лесополосе самоходную артиллерийскую установку Krab, буксируемые пушки, танки и живую силу противника.

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