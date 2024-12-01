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12:38, 1 декабря 2024Бывший СССР

Российские военные уничтожили пункт дислокации ВСУ ударом «Искандера»

Минобороны: ВС России ударом «Искандера» уничтожили пункт дислокации ВСУ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Константин Морозов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России ударом ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожили пункт дислокации украинских военных в Николаевской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны России.

«Высокоточным упреждающим ударом пункт временной дислокации неонацистов был своевременно уничтожен», — рассказали в оборонном ведомстве. Отмечается, что удар был нанесен в районе села Ровное в 15 километрах севернее Очакова.

В распоряжении агентства также оказалось видео, запечатлевшее удар российских военных. На опубликованных кадрах видно, как ракетный удар поражает комплекс зданий, где активно передвигаются бойцы и техника Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные поразили цех по сборке беспилотных летательных аппаратов в Днепропетровской области. Отмечается, что под удар также попал центр подготовки операторов дронов ВСУ.

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