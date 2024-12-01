Подпольщик Лебедев: в Днепропетровской области поражен цех по сборке дронов

Цех по сборке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и центр подготовки операторов дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) поражены в Днепропетровской области. Об этом РИА Новости заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Наши удачно поразили цель: школа дроноводов и цех сборки БПЛА при ней», — рассказал собеседник агентства.

Ранее Лебедев сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России ударили по железнодорожному логистическому узлу ВСУ под Харьковом. Он также заявил об атаке по позициям ВСУ в лесу севернее от села Барановка в Харьковской области.

До этого российские военные поразили транспорт с группой бойцов ВСУ в районе села Лобковое Запорожской области. По словам Лебедева, FPV-дрон атаковал выезжавший из села Пятихатки микроавтобус.