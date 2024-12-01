Сирийская армия установила контроль над рядом населенных пунктов на границе с Алеппо

Sham FM: армия Сирии взяла под контроль ряд населенных пунктов на севере Хамы

Сирийская армия взяла под полный контроль ряд населенных пунктов, расположенных на севере провинции Хама, граничащей с провинциями Алеппо и Идлиб. Об этом сообщила радиостанция Sham FM.

Отмечается, что армия Сирии контролирует въезды и выезды из населенных пунктов Телль-эн-Насирия, Телль-эс-Самман, Зор-эль-Джадид, Зор-эль-Махрука, Зор-эль-Хайса, а также других районов в северной части региона.

«Подразделения сирийской армии и поддерживающие их силы взяли под полный контроль города Тайбет аль-Имам, Хирбет аль-Хаджама, Хальфая и Суран в северной части Хамы и начали прочесывание местности», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Сирии за три дня уничтожили около тысячи боевиков из группировки «Джебхат ан-Нусра» (признана в России террористической организаций и запрещена). Сирийские Военно-воздушные силы продолжают уничтожать опорные пункты террористов в окрестностях Алеппо и Идлиба.