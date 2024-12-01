Турция раскрыла позицию по событиям в Сирии

Глава МИД Турции Фидан выступил за снижение напряженности в Сирии

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. По данным источника РИА Новости, во время беседы Фидан раскрыл позицию по событиям в Сирии, выступив за снижение напряженности.

«В ходе беседы обсуждались последние события в Сирии. Министр Фидан заявил, что Турция выступает против любых событий, которые могут усилить нестабильность в регионе, выступает за снижение напряженности в Сирии», — сказано в сообщении.

Лидер турецкой дипломатии отдельно подчеркнул, что для установления мира в Сирии необходимо достижение соглашения между властями страны и оппозиционными силами. При этом Анкара не позволит террористам атаковать саму Турцию или сирийских граждан.

Тем временем президент Сирии Башар Асад пообещал победить терроризм на территории республики вне зависимости от того, кто является его сторонниками и спонсорами. Он добавил, что экстремисты не представляют народ республики или ее институты.