Асад пообещал победить терроризм в Сирии

Президент Сирии Башар Асад пообещал победить терроризм на территории республики вне зависимости от того, кто является его сторонниками и спонсорами. Об этом сообщило сирийское государственное информационное агентство новостей SANA, передает РИА Новости.
Уточняется, что данное заявление Асад сделал в ходе телефонного разговора с исполняющим обязанности президента Абхазии Бадрой Гунбой.
Сирийский лидер отметил, что террористы не представляют народ республики или ее институты.
1 декабря сообщалось, что сирийская армия вернула под контроль ряд населенных пунктов, расположенных на севере провинции Хама, граничащей с провинциями Алеппо и Идлиб. Среди них, в частности, въезды и выезды из населенных пунктов Телль-эн-Насирия, Телль-эс-Самман, Зор-эль-Джадид, Зор-эль-Махрука, Зор-эль-Хайса, а также других районов в северной части региона.