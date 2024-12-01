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16:13, 1 декабря 2024Мир

Асад пообещал победить терроризм в Сирии

Асад обещал победить терроризм в САР вне зависимости от сторонников и спонсоров
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: SANA / Reuters

Президент Сирии Башар Асад пообещал победить терроризм на территории республики вне зависимости от того, кто является его сторонниками и спонсорами. Об этом сообщило сирийское государственное информационное агентство новостей SANA, передает РИА Новости.

Уточняется, что данное заявление Асад сделал в ходе телефонного разговора с исполняющим обязанности президента Абхазии Бадрой Гунбой.

Сирийский лидер отметил, что террористы не представляют народ республики или ее институты.

1 декабря сообщалось, что сирийская армия вернула под контроль ряд населенных пунктов, расположенных на севере провинции Хама, граничащей с провинциями Алеппо и Идлиб. Среди них, в частности, въезды и выезды из населенных пунктов Телль-эн-Насирия, Телль-эс-Самман, Зор-эль-Джадид, Зор-эль-Махрука, Зор-эль-Хайса, а также других районов в северной части региона.

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