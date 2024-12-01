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17:08, 1 декабря 2024Силовые структуры

У Ротару отсудили землю в Крыму

Mash: соседка по даче отсудила у Ротару 28 квадратных метров земли в Крыму
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Svetlana Mal'tseva / Russian Look / Globallookpress.com

Соседка певицы Софии Ротару по даче смогла отсудить у нее 28 квадратных метров земли. Как сообщает Telegram-канал Mash, именно из-за продолжавшегося процесса исполнительница не могла официально продать свое имение.

Как уточнили журналисты, за дачу в Крыму проживающая сейчас в Италии Ротару намеревалась выручить 65 миллионов рублей. Однако благодаря кадастровым записям выяснилось, что часть ее участка на самом деле принадлежит соседке. Ей удалось отсудить их только в этом году.

После этого Ротару переписала недвижимость на своего сына — Владимира Евдокименко. Он снова инициировал процесс продажи, но пока покупатель не найден. При этом саму Ротару на даче не видели около десяти лет.

Ранее стало известно о попытке Ротару за 60 миллионов рублей продать квартиру в Москве Николаю Баскову. Однако певец сразу отказался.

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