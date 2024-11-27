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14:09, 27 ноября 2024Экономика

Стало известно о попытке Ротару продать квартиру в Москве Баскову

Продюсер Сагина: София Ротару пыталась продать квартиру в Москве Николаю Баскову
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Певица София Ротару пыталась продать квартиру в центре Москвы народному артисту России Николаю Баскову. Об этом рассказала музыкальный продюсер Алина Сагина в разговоре с KP.RU.

По ее словам, перед выставлением объекта на официальную продажу артистка обзванивала российских коллег по шоу-бизнесу с предложением приобрести его. «Звонила она и Николаю Баскову, предлагала выкупить у нее квартиру за 60 миллионов рублей. Но он сразу отказался. Кто-то из наших общих знакомых еще пытался торговаться с Ротару. Мол, за 40 миллионов возьмем. Она сказала, что это слишком мало для квартиры звезды. Ну, а смысл тому же Баскову эту квартиру покупать, если он за эти же деньги может купить прекрасное жилье в новостройке?» — заявила продюсер. Сагина добавила, что, скорее всего, Ротару еще долго не сможет избавиться от недвижимости в России, если не снизит цену.

В середине ноября стало известно, что артистка выставила на продажу квартиру в Москве в доме на Зоологической улице, которую ей помог приобрести экс-мэр столицы Юрий Лужков. Первоначальная стоимость составляла 70 миллионов рублей, однако затем цена была снижена до 65 миллионов. Накануне сообщалось, что Ротару переписала объект на своего сына Руслана Евдокименко, чтобы привлечь покупателей.

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