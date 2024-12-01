Роспотребнадзор прокомментировал рост заболеваемости пневмонией

Роспотребнадзор назвал ситуацию с микоплазменной пневмонией контролируемой

Уровень заболеваемости микроплазменной пневмонией в России находится под контролем, хотя в период сезонного подъема не стоит забывать о профилактике. Таким образом информацию о росте количества заболевших в четыре раза в октябре и ноябре прокомментировали в Роспотребнадзоре, передает ТАСС.

В группе риска находятся дети, пожилые люди, а также лица с ослабленным иммунитетом и обструктивными заболеваниями дыхательных путей. Основными способами профилактики остаются соблюдение личной гигиены, влажная уборка и недопущение переохлаждения. «Микоплазмы неустойчивы во внешней среде и разрушаются под действием температуры, современных моющих и дезинфицирующих средств», — подчеркнули в ведомстве.

Возбудителем микроплазменной пневмонии являются бактерии Мycoplasma pneumoniae, которые передаются воздушно-капельным путем. Инкубационный период составляет до двух, реже до трех недель. Основные симптомы — кашель и боль в груди.

О росте заболеваемости в Москве и других регионах по сравнению с тем же периодом 2023 года сообщил директор департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории «ЛабКвест» Дмитрий Буланов.

В свою очередь, врач-пульмонолог ФНКЦ ФМБА России Сергей Ложкин указал, что главная опасность такого вида пневмонии в том, что болезнь протекает при отсутствии ярко выраженных симптомов, однако отсутствие лечения приводит к тяжелым последствиям.