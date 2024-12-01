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12:30, 1 декабря 2024Россия

В России отметили рост заболеваемости микоплазменной пневмонией

В РФ отметили рост заболеваемости микоплазменной пневмонией до 19,6 процента
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В России зафиксировали рост заболеваемости микоплазменной пневмонией. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на директора департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории «ЛабКвест», кандидата медицинских наук Дмитрия Буланова.

В октябре и ноябре текущего года заболеваемость выросла примерно в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом ранее. Показатель составил 19,6 процента.

По словам врача-пульмонолога ФНКЦ ФМБФ России Сергея Ложкина, микоплазменная пневмония опасна отсутствием выраженных симптомов.

В ближайшие пять лет может начаться пандемия нового вируса, предупредил иммунолог Николай Крючков. По его словам, вирус птичьего гриппа является возможным источником следующей пандемии с наиболее вероятной среднесрочной перспективой.

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