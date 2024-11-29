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17:33, 29 ноября 2024Забота о себе

Иммунолог предупредил о риске новой пандемии

Иммунолог Крючков: вирус птичьего гриппа является возможным источником пандемии
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: prostooleh / freepik

В ближайшие пять лет может начаться пандемия нового вируса, предупредил иммунолог Николай Крючков. О риске новой пандемии он рассказал в беседе с агентством «Москва».

По словам Крючкова, пандемия может начаться в течение двух-пяти лет. «По моему мнению, вирус птичьего гриппа является возможным источником следующей пандемии с наиболее вероятной среднесрочной перспективой. На текущий момент считается, что вирус птичьего гриппа не приспособлен для передачи от человека к человеку», — объяснил врач.

Иммунолог добавил, что крупных вспышек или эпидемий этого вируса не бывает именно из-за того, что он не передается от человека к человеку. Однако, как считает Крючков, со временем это изменится, так как вирус преодолеет этот барьер. Иммунолог также обратил внимание на то, что вспышки заболеваемости птичьим гриппом регулярно возникают уже сейчас.

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