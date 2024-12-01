В России заявили об успехе армии в зоне проведения спецоперации

Депутат Колесник заявил об успехе ВС России в зоне проведения спецоперации

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил об успехе Вооруженных сил (ВС) России в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Так в беседе с «Лентой.ру» депутат прокомментировал сообщение Минобороны РФ о том, что российские военнослужащие за осень взяли под контроль 88 населенных пунктов.

«Это успех, особенно исходя из того, что мы не бьем по гражданскому населению. Удары выборочные абсолютно. Работаем по военной инфраструктуре, по военным объектам. Это очень сложно. Наши штурмовые отряды стараются брать города тоже не трогая население гражданское, в отличие от противоположной стороны. Поэтому это несомненный успех», — заявил Колесник.

По слова депутата, осеннее продвижение России — это только начало.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы (ВС) России за осень взяли под контроль 88 населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР), в Курской области, в Луганской народной республике (ЛНР) и Харьковской области.

