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15:59, 1 декабря 2024Мир

В Британии соперничество России и Запада сравнили с фильмом «Все, везде и сразу»

Times: соперничество России и Запада похоже на сюжет фильма «Все, везде и сразу»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Кадр: фильм «Все, везде и сразу»

Соперничество России и Запада ведется во множестве разных сфер, что похоже на фильм «Все, везде и сразу», где главная героиня перемещалась по разным параллельным вселенным. Об этом сообщает The Times со ссылкой на британского военного эксперта.

Отмечается, что собеседник газеты не согласился со словами канцлера герцогства Ланкастер Пэта Макфаддена о том, что соперничество Запада с Россией разворачивается в физической сфере и киберпространстве. Он отметил, что таких областей гораздо больше. «Мы всегда будем просто догонять, пока не оценим широту соперничества, множественность сфер и взаимосвязи между ними. Это не просто киберпространство», — сказал он.

Как отмечает издание, в современном мире вооруженное противостояние ведется разными способами, что проявляется и в конфликте России и Украины.

Ранее лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен назвал экс-премьер-министра страны Бориса Джонсона психопатом и шутом. По его словам, Джонсон признает, что Запад ведет прокси-войну против России, а также призывает к дальнейшей эскалации конфликта.

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