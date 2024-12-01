Британский политик Кертен назвал экс-премьера Джонсона психопатом

Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен назвал экс-премьер-министра страны Бориса Джонсона психопатом и шутом. Заявление опубликовано на странице политика в социальной сети X.

«Этот воинствующий психопат, исполняющий роль дружелюбного клоуна, признает, что Запад ведет прокси-войну против России, и призывает к дальнейшей эскалации», — возмутился Кертен.

О том, что Запад вовлечен в прокси-конфликт с Россией и воюет против нее чужими руками, Джонсон заявил в интервью газете The Daily Telegraph. В нем же он выразил мнение, что для урегулирования украинского конфликта могут понадобиться европейские миротворцы.

Ранее Джонсон призвал разрешить Вооруженным силам Украины удары вглубь территории России дальнобойными ракетами Storm Shadow и SCALP. Он также предложил сформировать новый пакет военной помощи Киеву объемом в 500 миллиардов долларов.