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13:18, 1 декабря 2024Мир

Бориса Джонсона назвали психопатом и шутом

Британский политик Кертен назвал экс-премьера Джонсона психопатом
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Hollie Adams / Reuters

Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен назвал экс-премьер-министра страны Бориса Джонсона психопатом и шутом. Заявление опубликовано на странице политика в социальной сети X.

«Этот воинствующий психопат, исполняющий роль дружелюбного клоуна, признает, что Запад ведет прокси-войну против России, и призывает к дальнейшей эскалации», — возмутился Кертен.

О том, что Запад вовлечен в прокси-конфликт с Россией и воюет против нее чужими руками, Джонсон заявил в интервью газете The Daily Telegraph. В нем же он выразил мнение, что для урегулирования украинского конфликта могут понадобиться европейские миротворцы.

Ранее Джонсон призвал разрешить Вооруженным силам Украины удары вглубь территории России дальнобойными ракетами Storm Shadow и SCALP. Он также предложил сформировать новый пакет военной помощи Киеву объемом в 500 миллиардов долларов.

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