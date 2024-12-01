Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:47, 1 декабря 2024Мир

На Западе назвали самую большую ошибку НАТО

Аналитик Оберг: попытка включить Украину в НАТО — самая большая ошибка альянса
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yves Herman / Reuters

Попытка сделать Украину членом НАТО является самой большой ошибкой альянса в истории. Такое мнение высказал директор аналитического центра Transnational Foundation for Peace & Future Research Ян Оберг в интервью YouTube-каналу Neutral Studies.

Он отметил, что западные страны тратят все больше ресурсов на поддержку Украины, которая не сможет одержать победу в конфликте. По словам Оберга, у Запада не получится «расколоть Россию» и реализовать «другие неадекватные идеи».

Кроме того, он предрек исчезновение НАТО после падения «империи США». Оберг полагает, что при таких условиях появится возможность для создания глобальной гуманитарной системы безопасности.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для того, чтобы остановить горячую фазу войны, необходимо территорию страны взять «под зонтик НАТО». Он отметил, что в случае признания альянсом международно признанных границ Киев потом сможет вернуть территории под контролем России дипломатическим путем.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Рост пенсий, списание долгов для участников СВО и ограничения для мигрантов: как изменится жизнь в России с 1 декабря?

      Участники протеста в Тбилиси возвели баррикады

      Россиян предупредили о новом способе мошенничества в мессенджерах

      Появились подробности об облаве в московском клубе

      Раскрыты подробности ключевых боев за Курахово

      Посол раскрыл позицию Перу по поставкам оружия Украине

      Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2025-2027 годы

      На Западе назвали самую большую ошибку НАТО

      Росавиация раскрыла место дозаправок рейсов из Москвы на Кубу

      Профессор заявил о шоке американцев от «Орешника»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше