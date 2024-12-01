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05:25, 1 декабря 2024Мир

В Германии призвали Зеленского снизить возраст мобилизации до 18 лет

Немецкий генерал Картер призвал Киев снизить возраст мобилизации до 18 лет
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит снизить возраст мобилизации до 18 лет и вернуть из Европы подлежащих призыву беженцев. С таким призывом в интервью газете Die Welt выступил отставной немецкий генерал Роланд Картер.

«Украине срочно, срочно нужны солдаты. И украинское правительство прекрасно знает, откуда можно взять людей. Одно из возможных решений, конечно, заключается в том, чтобы понизить призывной возраст до 18 лет», — сказал он.

Картер напомнил, что во многих странах НАТО возраст призыва начинается с 18 лет, а «кое-где — с 16 лет». Он также подчеркнул, что около 200-250 тысяч украинских мужчин, проживающих в Германии, должны «как можно скорее отправиться обратно на свою родину, чтобы там защищать свое отечество — до того, как в страну вступит хотя бы один солдат НАТО».

Ранее Зеленский раскритиковал идею западных политиков снизить возраст мобилизации. «Как вы хотите, чтобы я просто мобилизовал молодых ребят? Они не знают, куда идти, в какую бригаду, с каким оружием! Многие из них хотят, но это просто безответственно», — сказал он.

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