В Госдепе удалили пост со словами про Кремль

Миллер выложил пост о приостановке партнерства США с Грузией, убрав слова про РФ

Пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер удалил публикацию в соцсети X, в которой сообщил о решении властей приостановить стратегическое партнерство с Грузией. Вместо этого он выложил новый пост, где отсутствовала часть про то, что Европейский союз (ЕС) является «оплотом против Кремля».

«Решение "Грузинской мечты" приостановить вступление в ЕС является предательством конституции Грузии. Мы осуждаем чрезмерное применение силы против грузин, осуществляющих свою свободу протеста, и приостановили наше стратегическое партнерство с Грузией», — говорится в новой версии сообщения.

Протесты в Грузии начались 28 ноября после заявления премьер-министра страны Ираклия Кобахидхе о приостановке переговоров с Брюсселем о вступлении в Евросоюз. Это вызвало массовые протесты в городах Грузии (Тбилиси, Кутаиси и Батуми).

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что победа Дональда Трампа на выборах президента США поможет перезагрузить отношения Вашингтона с Тбилиси.