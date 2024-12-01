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18:28, 1 декабря 2024Россия

В Госдуме предложили уменьшить количество уроков в школах

Депутат Лантратова: сокращение количества уроков снизит нагрузку на школьников
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Максим Зарецкий / ТАСС

Сокращение количества уроков может помочь снизить нагрузку на школьников, не ухудшая уровень их знаний. Об этом заявила зампредседателя комитета Государственной Думы по просвещению, депутат от партии «Справедливая Россия — За правду» Яна Лантратова в интервью ТАСС.

По ее словам, программа обучения зачастую ориентирована исключительно на академические достижения и не учитывает вопросы физического и эмоционального благополучия школьников. Парламентарий подчеркнула, что это приводит к хронической усталости, стрессу и проблемам со здоровьем учащихся.

«Для решения этой проблемы необходимо пересмотреть подходы к образованию. Во-первых, нужно оптимизировать учебные планы так, чтобы они учитывали возрастные особенности детей и их физиологические потребности. Например, сокращение количества уроков в день может снизить нагрузку без ущерба для качества знаний», — отметила она.

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Кроме того, депутат заявила, что следует уделять больше внимания внеучебной деятельности, которая способствует развитию творческих способностей и социальной адаптации учеников. Она подчеркнула, что необходимо создать в школах условия, при которых учащиеся смогут заниматься спортом, искусством, участвовать в различных кружках и секциях.

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что Госдума рассмотрит законопроекты о защите детей от потребления табачной и никотинсодержащей продукции. По его словам, речь идет о вейпах, электронных сигаретах, табаке, кальянах, насвае, снюсе, употребление которых может привести к серьезным заболеваниям.

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