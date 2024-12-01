В Госдуме предложили уменьшить количество уроков в школах

Депутат Лантратова: сокращение количества уроков снизит нагрузку на школьников

Сокращение количества уроков может помочь снизить нагрузку на школьников, не ухудшая уровень их знаний. Об этом заявила зампредседателя комитета Государственной Думы по просвещению, депутат от партии «Справедливая Россия — За правду» Яна Лантратова в интервью ТАСС.

По ее словам, программа обучения зачастую ориентирована исключительно на академические достижения и не учитывает вопросы физического и эмоционального благополучия школьников. Парламентарий подчеркнула, что это приводит к хронической усталости, стрессу и проблемам со здоровьем учащихся.

«Для решения этой проблемы необходимо пересмотреть подходы к образованию. Во-первых, нужно оптимизировать учебные планы так, чтобы они учитывали возрастные особенности детей и их физиологические потребности. Например, сокращение количества уроков в день может снизить нагрузку без ущерба для качества знаний», — отметила она.

Кроме того, депутат заявила, что следует уделять больше внимания внеучебной деятельности, которая способствует развитию творческих способностей и социальной адаптации учеников. Она подчеркнула, что необходимо создать в школах условия, при которых учащиеся смогут заниматься спортом, искусством, участвовать в различных кружках и секциях.

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что Госдума рассмотрит законопроекты о защите детей от потребления табачной и никотинсодержащей продукции. По его словам, речь идет о вейпах, электронных сигаретах, табаке, кальянах, насвае, снюсе, употребление которых может привести к серьезным заболеваниям.