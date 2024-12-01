В КНДР устроили торжественные проводы для главы Минобороны России

ЦТАК: в КНДР министру обороны России Белоусову устроили торжественные проводы

Министру обороны России Андрею Белоусову устроили торжественные проводы после визита в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Прошла церемония торжественных проводов военной делегации Российской Федерации. Были исполнены государственные гимны КНДР и РФ. Под руководством товарища Но Кван Чоля товарищ Андрей Белоусов осмотрел почетный караул Корейской Народной Армии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что самолет с послами доброй воли из России взлетел под аплодисменты солдат Корейской Народной Армии.

Ранее Белоусов передал главе КНДР Ким Чен Ыну дружеский привет от президента России Владимира Путина. Он также назвал Северную Корею одной из немногих стран, которые проводят независимую внешнюю политику.