Белоусов передал Ким Чен Ыну привет от Путина

Белоусов передал Ким Чен Ыну дружеский привет от Путина

Министр обороны России Андрей Белоусов передал главе КНДР Ким Чен Ыну дружеский привет от российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

Помимо этого, глава Минобороны передал наилучшие пожелания. По мнению Белоусова, КНДР является «одной из немногих стран, которая проводит абсолютно независимую внешнюю политику».

В ноябре Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Северной Кореей. Один из его пунктов подразумевает военное сотрудничество.