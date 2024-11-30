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03:52, 30 ноября 2024Мир

Белоусов передал Ким Чен Ыну привет от Путина

Белоусов передал Ким Чен Ыну дружеский привет от Путина
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Vladimir Smirnov / Sputnik / Reuters

Министр обороны России Андрей Белоусов передал главе КНДР Ким Чен Ыну дружеский привет от российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

Помимо этого, глава Минобороны передал наилучшие пожелания. По мнению Белоусова, КНДР является «одной из немногих стран, которая проводит абсолютно независимую внешнюю политику».

В ноябре Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Северной Кореей. Один из его пунктов подразумевает военное сотрудничество.

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