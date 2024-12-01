В победе Трампа увидели угрозу для сына Байдена

WP: адвокаты Хантера Байдена видят для него угрозу в победе Трампа на выборах

Адвокаты сына президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена Хантера считают, что победа на выборах главы государства Дональда Трампа представляет угрозу для их подзащитного. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

Юристы начали «агрессивную защиту» сына Байдена в публичном поле, которому вскоре, как ожидается, будет вынесен приговор по уголовным делам о неуплате налогов и нарушениях при хранении оружия. В публикации также отмечается, что время до инаугурации Трампа 20 января 2025 года, за которое Байден мог бы помиловать Хантера, сокращается.

«Теперь, когда исход выборов известен, угроза в адрес Хантера совершенно реальна», — приводит газета часть доклада адвокатов. По их словам, Трамп внес сына американского президента «в список своих врагов».

Ранее издание Politico писало, что у Трампа есть длинный «список мести» с именами людей, которым он обещал отомстить после победы на выборах. Прежде всего туда попали нынешний президент США Джо Байден, его сын Хантер и остальные члены семьи Байденов. Также в перечне оказалась соперница политика на выборах Камала Харрис.

