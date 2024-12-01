В России фонтан высотой с трехэтажный дом пробил асфальт

В Челябинске из-за поломки гидранта возник фонтан высотой в трехэтажный дом

Очевидцы сообщили, что в Челябинске фонтан высотой с трехэтажный дом пробил асфальт. О происшествии в одном из городов России сообщает РЕН ТВ.

В МУП «ПОВВ» Челябинска, сообщили, что фонтан возник из-за поломки гидранта в Металлургическом районе города — во дворе дома N45 по ул. 50-лет ВЛКСМ.

Специалисты предприятия приступили к устранению повреждения, без воды остались три жилых дома. Во двор этих домов пригонят питьевую бочку. Ремонтные работы продлятся до 15:00 по местному времени.

Ранее в Челябинске у лифта оборвался трос в тот момент, когда внутри были люди. По информации СМИ, инцидент произошел 30 ноября в жилом доме на улице Курчатова.