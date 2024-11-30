В Челябинске оборвался трос лифта с людьми внутри

В Челябинске у лифта с людьми внутри оборвался трос

В Челябинске у лифта оборвался трос в тот момент, когда внутри были люди. Об этом пишет местное агентство ИА «Первое областное».

По информации СМИ, инцидент произошел 30 ноября в жилом доме на улице Курчатова. Мужчина и женщина ехали вниз, а затем услышали звук скрежета. Лифт зашатало, тряхнуло и остановило.

«Я думал, мы падаем. Скорее всего, оборвался трос. Остановились мы между первым и вторым этажами и почти полчаса ждали техника», — заявил ехавший внутри мужчина. По его словам, ему вместе с женщиной пришлось спрыгивать к выходу.

Агентство сообщает о начавшейся проверке.

Ранее в российском Фонде развития территорий (ФРТ) заявили о необходимости увеличить размер взноса за капитальный ремонт для домов с лифтами. По словам главы ведомства Ильшата Шагиахметова, это должно быть сделано для решения проблемы с нехваткой средств на замену аварийных подъемных устройств.