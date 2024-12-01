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07:01, 1 декабря 2024Мир

В России спрогнозировали звонок Трампа Путину

Бут: Трамп может позвонить Путину еще до вступления в должность
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Избранный президент США Дональд Трамп может созвониться с главой России Владимиром Путиным еще до вступления в должность. Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил российский бизнесмен и член Высшего совета ЛДПР Виктор Бут.

«Скорее всего, такие контакты должны состояться, по крайней мере, в этом могут быть заинтересованы обе стороны», — отметил он. По словам Бута, возобновление диалога между Москвой и Вашингтоном больше нельзя откладывать. При этом он подчеркнул, что российская сторона будет не только слушать, что говорит Трамп, но и следить за его действиями.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что пока никаких контактов российской стороны с командой Трампа не проводится.

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