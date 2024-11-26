В Кремле высказались о контактах с командой Трампа

Помощник президента Ушаков: никаких контактов с командой Трампа не проводится

Пока никаких контактов российской стороны с командой избранного президента США Дональда Трампа не проводится. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, сообщает РИА Новости.

«Насколько мне известно, пока контактов с командой Трампа не проводится», — сказал он.

Ранее конгрессмен-республиканец Майкл Маккол заявил, что Трамп якобы встречался с российским главой Владимиром Путиным по вопросу Украины. По его словам, Путин не последовал совету избранного президента. Кроме того, Маккол поддержал разрешение на использование американских ракет для ударов по территории России.