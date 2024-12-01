В Румынии поступили сотни сообщений о возможных нарушениях на выборах

МВД Румынии: пришло 277 сообщений о возможных нарушениях на выборах

В полицию Румынии пришло 277 сообщений о возможных нарушениях на парламентских выборах. Об этом сообщила пресс-секретарь министерства внутренних дел Моника Дажбог, передает РИА Новости.

Отмечается, что 116 обращений не подтверждены, 22 проходят проверку. Четыре обращения направили для принятия решения в Центральное избирательное бюро, пять — в окружные избирательные бюро.

По словам Дажбог, сотрудники МВД вынесли 67 предупреждений и 37 штрафов, а также возбудили 69 уголовных дел.

Ранее сообщалось, что победу на стартовавших в Румынии выборах может одержать националистический «Альянс за объединение румын» (AUR), к которому ранее принадлежал Джорджеску, — партии пророчат 22 процента голосов. На втором месте СДП с 21,4 процента, за ней следуют «Союз спасения Румынии» Ласкони (17,5 процента) и Национальная либеральная партия (13,4 процента).