В Сирии сообщили о выводе из строя центров связи в Алеппо

В Сирии сообщили о выводе из строя ряда центров связи в Алеппо

В подвергшемся нападению протурецких боевиков сирийском городе Алеппо выведены из строя ряд центров связи, власти работают над обеспечением беспрерывной коммуникации и интернета. Об этом заявил министр связи и технологий Сирии Ияд аль-Хатиб, пишет ТАСС со ссылкой на газету «Аль-Ватан».

«Мы находимся в координации с властями в Алеппо, чтобы поддерживать все возможное оборудование и обеспечить беспрерывную связь и интернет-услуги. <...> Некоторые центры подверглись вандализму, часть из них вышли из строя», — рассказал чиновник.

30 ноября главное командование сирийской армии сообщило об отступлении из второго по величине города страны Алеппо, а также подтвердило, что повстанцы контролируют значительную его часть. Военные заверили, что это временные меры, и пообещали обеспечить безопасность Алеппо, восстановив над ним контроль.