В Словакии высказались о роли СССР в победе над фашизмом

Премьер Словакии Фицо заявил о невозможности победы над фашизмом без СССР

Победа над фашизмом во Второй мировой войне была бы невозможной без участия СССР. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Он также рассказал о намерении посетить Москву в мае 2025 года для участия в торжествах по случаю 80-летия окончания войны. Политик сообщил, что хочет отдать дань уважения советским солдатам.

Фицо добавил, что из-за своего решения он подвергся нападкам со стороны оппозиции. «Никто не может приказать суверенному премьеру суверенной страны, куда ему следует, а куда не следует ездить», — подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что число иностранных лидеров, приглашенных на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая следующего года, сравнимо с саммитом БРИКС, состоявшимся в октябре этого года в Казани. Он не стал уточнять, есть ли западные лидеры в списке, тех, кому направили приглашения.