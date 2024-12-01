В Совфеде назвали нереализуемыми угрозы Трампа

Пушков: угрозы Трампа ввести пошлины на товары из стран БРИКС нереализуемы

Угрозы избранного президента США Дональда Трампа ввести пошлины на товары из стран БРИКС нереализуемы. Об этом заявил сенатор Совета Федерации России Алексей Пушков в Telegram-канале.

По его словам, новому президенту США свойственно делать вид, что он может решить все одним шагом, разговором или ультиматумом, однако не всегда эти меры возможно реализовать. «Вот и сейчас он озвучил суперрешительно: угрожает ввести 100-процентные пошлины на товары из стран БРИКС в случае, если они будут отказываться от доллара. Однако эта мера носит декларативный характер, а на практике нереализуема», — сказал Пушков.

По словам сенатора, продвигая в своих интересах глобализацию, США в итоге стали зависимыми от нее и от импорта из других стран. Он подчеркнул, что США не могут помешать странам БРИКС перейти на взаиморасчеты в национальных валютах, а также вести работу над альтернативной SWIFT системой платежей.

Ранее стало известно, что планы Дональда Трампа повысить пошлины на импортные товары ставят под вопрос доходы некоторых британских компаний. Так, по данным Bloomberg, речь идет о машинах, химикатах и популярных фармацевтических препаратах.