В Британии испугались пошлин Трампа

Bloomberg: ВВП Великобритании может упасть на один процент из-за Трампа

Планы избранного президента США Дональда Трампа повысить пошлины на импортные товары ставят под вопрос доходы некоторых британских компаний. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Оно напоминает, что именно США покупают значительную часть британской продукции. Речь идет о машинах, химикатах и популярных фармацевтических препаратах. По информации McKinsey Global Institute и UN Comtrade, США — это ведущий пункт назначения для 9 из 15 секторов британского экспорта товаров. Для сравнения: Соединенные Штаты являются главным покупателем только для четырех немецких секторов и одного французского.

В последнем финансовом году на США пришлась почти четверть выручки Jaguar Land Rover в размере 29 миллиардов фунтов стерлингов, а также 42 и 52 процента продаж для AstraZeneca Plc и GSK Plc соответственно. С января по март британо-американская торговля превысила 300 миллиардов фунтов стерлингов.

Поэтому, как полагают эксперты, протекционистская инициатива Трампа может серьезно сказаться на ситуации с рабочими местами, доходами и ростом экономики в Британии. В худшем случае торговая политика нового президента может понизить ВВП Великобритании на один процент.

«Экспорт товаров Великобритании выглядит очень уязвимым для потенциальных тарифов Трампа», — сказала старший экономист Resolution Foundation Эмили Фрай.

Предполагается, что под тарифы Трампа попадут такие сегменты британской экономики, как фармацевтика, медицинские и научные приборы, машины и транспортное оборудование.

Ранее Трамп сказал, что собирается ввести дополнительные 10-процентные пошлины на товары из КНР и 25-процентные пошлины на все товары из Мексики и Канады.

Также есть прогнозы, что пошлины Трампа могут сильно навредить экономикам стран Европейского союза и испортить отношения Брюсселя и Вашингтона.

В самом Евросоюзе тем временем задумались о том, чтобы предложить США что-то выгодное и избежать тем самым торговых барьеров.