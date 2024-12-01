В США республиканцы взбунтовались против участия демократов в одобрении бюджета

NBC: республиканцы в Конгрессе захотели принимать меры по бюджету без демократов

Представители партии республиканцев в США взбунтовались против того, что демократы участвуют в обсуждении и одобрении бюджета. Они разрабатывают масштабный законопроект, который позволит им без согласования с Демократической партией принимать те или иные меры, передает телекомпания NBC со ссылкой на источники.

Согласно сведениям собеседников телеканала, документ планируют принять в начале 2025 года. Он позволит республиканцам без поддержки демократов реализовывать ряд инициатив, в частности, относительно налогообложения и борьбы с нелегальной миграцией.