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23:58, 1 декабря 2024Интернет и СМИ

В США республиканцы взбунтовались против участия демократов в одобрении бюджета

NBC: республиканцы в Конгрессе захотели принимать меры по бюджету без демократов
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Jim Bourg / Reuters

Представители партии республиканцев в США взбунтовались против того, что демократы участвуют в обсуждении и одобрении бюджета. Они разрабатывают масштабный законопроект, который позволит им без согласования с Демократической партией принимать те или иные меры, передает телекомпания NBC со ссылкой на источники.

Согласно сведениям собеседников телеканала, документ планируют принять в начале 2025 года. Он позволит республиканцам без поддержки демократов реализовывать ряд инициатив, в частности, относительно налогообложения и борьбы с нелегальной миграцией.

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