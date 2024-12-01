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14:30, 1 декабря 2024Бывший СССР

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на один из населенных пунктов в ДНР

СЦКК: в Горловке ВСУ сбросили с дрона взрывоопасный предмет
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи дрона атаковали Горловку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в Telegram-канале сообщил совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Как отмечается, инцидент произошел 1 декабря в центральном районе города. Украинские военные сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника.

«Горловка (Центрально-Городской район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата», — говорится в сообщении.

Ранее Горловка осталась без воды в результате обстрелов со стороны ВСУ. По словам мэра города Ивана Приходько, подать напряжение нельзя было ни на фильтровальную, ни на насосную станции.

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