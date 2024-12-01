Вучич счел сумасшествием попытки вытеснить Россию из Сирии и Средиземного моря

Попытки вытеснить Россию из Сирии и Средиземного моря усиливают международную напряженность и ухудшают ситуацию в мире, в связи с чем Сербия намерена улучшать состояние бомбоубежищ. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич, который счел политику оппонентов Москвы сумасшествием, сообщает в воскресенье, 1 декабря, РИА Новости.

«Это сумасшествие, как видите, продолжается, пытаются полностью устранить российское влияние на Средиземном море, в Сирии. Абсолютно ясно, о чем идет речь, сейчас у них (оппонентов России — прим. «Ленты.ру».) это хорошо получается, русские пытаются это остановить, посмотрим, как пойдет», — сказал он.

Вучич подчеркнул, что продолжит политику укрепления экономики страны и дальнейшего вооружения и оснащения сербской армии, которая, по его словам, станет непреодолимым препятствием для любого агрессора.

В конце ноября сербский лидер заявил, что недоволен полученными от вооруженных сил страны и госпредприятий отчетами насчет их готовности к размещению граждан в бомбоубежищах. Он указал на необходимость срочно подготовиться к последствиям потенциального ядерного удара, отметив, что властям придется в кратчайшие сроки предпринять «значительные шаги».