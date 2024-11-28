Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:08, 28 ноября 2024Мир

Вучич рассказал о необходимости подготовить Сербию к последствиям ядерного удара

Вучич указал на необходимость подготовиться к последствиям ядерного удара
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Александар Вучич

Александар Вучич. Фото: Mike Segar / Reuters

Сербский президент Александар Вучич рассказал, что недоволен полученными отчетами от Вооруженных сил и госпредприятий насчет их готовности к размещению граждан в бомбоубежищах. Политик в интервью телеканалу Pink указал на необходимость срочно подготовиться к последствиям потенциального ядерного удара.

«Первый отчет, который я получил от наших государственных предприятий, а также общий отчет нашей армии относительно убежищ и того, сколько людей мы могли бы в любой момент разместить в убежищах, удручающий», — посетовал Вучич.

По его словам, властям страны придется в кратчайшие сроки предпринять «значительные шаги». Президент Сербии выступил с прогнозом, что «все происходящее будет все больше выходить из-под контроля».

В сентябре Вучич заявил, что мир находится на пороге ядерной катастрофы из-за конфликтов на Ближнем Востоке и на Украине.

Ранее сообщалось, что в МВД Германии сообщили, что в ведомстве составляют список бункеров, которые могли бы стать убежищем для гражданских лиц. Как отмечается, в список войдут станции метрополитена и автостоянки, а также государственные здания и частная собственность. До этого Минобороны Германии подтвердило наличие у Берлина плана на случай военного конфликта.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путину задали вопрос об ударах по центрам принятия решений на Украине. Он ответил шуткой про прогноз погоды

      Гастрономические объекты включили в список наследия ЮНЕСКО

      На Украине отреагировали на призыв США снизить возраст мобилизации

      Молдавия обратится к ЕК в случае прекращения транзита газа через Украину

      Вероятность увеличения лимита по семейной ипотеке оценили

      Более 20 стран передали подарки для солдат в зону СВО

      Вучич рассказал о необходимости подготовить Сербию к последствиям ядерного удара

      Москвичам пообещали «погодные сюрпризы» этой зимой

      В России заявили об успехе в создании чувствительных протезов

      Гол Чалова помог ПАОК победить в матче Лиги Европы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше