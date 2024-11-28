Вучич рассказал о необходимости подготовить Сербию к последствиям ядерного удара

Вучич указал на необходимость подготовиться к последствиям ядерного удара

Сербский президент Александар Вучич рассказал, что недоволен полученными отчетами от Вооруженных сил и госпредприятий насчет их готовности к размещению граждан в бомбоубежищах. Политик в интервью телеканалу Pink указал на необходимость срочно подготовиться к последствиям потенциального ядерного удара.

«Первый отчет, который я получил от наших государственных предприятий, а также общий отчет нашей армии относительно убежищ и того, сколько людей мы могли бы в любой момент разместить в убежищах, удручающий», — посетовал Вучич.

По его словам, властям страны придется в кратчайшие сроки предпринять «значительные шаги». Президент Сербии выступил с прогнозом, что «все происходящее будет все больше выходить из-под контроля».

В сентябре Вучич заявил, что мир находится на пороге ядерной катастрофы из-за конфликтов на Ближнем Востоке и на Украине.

Ранее сообщалось, что в МВД Германии сообщили, что в ведомстве составляют список бункеров, которые могли бы стать убежищем для гражданских лиц. Как отмечается, в список войдут станции метрополитена и автостоянки, а также государственные здания и частная собственность. До этого Минобороны Германии подтвердило наличие у Берлина плана на случай военного конфликта.