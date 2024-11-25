В Германии начали составлять список бункеров

Guardian: в МВД Германии составляют списки бункеров

МВД Германии сообщило, что в ведомстве составляют список бункеров, которые могли бы стать убежищем для гражданских лиц. Об этом пишет издание Guardian.

Как отмечается, в список войдут станции метрополитена и автостоянки, а также государственные здания и частная собственность. При этом подчеркивается, что с помощью спецприложения на телефоне люди смогут быстро найти убежища.

В статье указано, что в Германии с населением 84 миллиона человек уже имеется 579 бункеров. В них могут укрыться почти полмиллиона граждан.

Несколькими днями ранее Минобороны Германии подтвердило наличие у Берлина плана на случай военного конфликта. До этого издание Frankfurter Allgemeine Zeitung написало, что бундесвер подготовил секретный план операции «Германия» на случай войны с Россией.

Так, в документе, состоящем из тысячи страниц, приводится порядок действий «на случай обороны или мер сдерживания России» на восточном фланге НАТО. Он включает все объекты инфраструктуры, «которым необходима особая защита».