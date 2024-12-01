Зеленский заявил о недопустимости ввода западных войск на Украину

Зеленский: Киев никогда не попросит Запад ввести войска на Украину

Киев никогда не попросит Запад ввести войска на Украину из-за опасений, что после этого половина союзников прекратит его поддерживать. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский, его слова передает телеканал «Мы — Украина» в своем Telegram-канале.

«Мы никогда не просили бросить войска на нашу территорию. Почему? Хотим ли мы? Конечно, будем счастливы, но если я подниму вопрос: нам нужны ваши войска на земле — сразу же половина наших союзников прекратит поддержку», — сказал он.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не примет частичное приглашение в НАТО, в соответствии с которым в альянс попадут лишь подконтрольные Киеву территории. При этом он отметил, что в случае вступления страны в организацию, задействовать пятую статью Североатлантического альянса во время конфликта будет невозможно.