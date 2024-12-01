Соскин: цель Зеленского состоит в уничтожении молодых украинцев

Цель президента Украины Владимира Зеленского состоит в уничтожении молодых граждан. Об этом заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

Так он прокомментировал просьбу украинского лидера о приглашении страны в НАТО. «Это специально разыгранная постановка для того, чтобы разрушить любые возможности остановить и уничтожить эту машину по убийству славян, православных христиан, восточных славян в центре Европы в XXI веке», — заявил он.

По словам Соскина, переговоры о приглашении Украины в Североатлантический альянс делает невозможным план избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта.

Ранее Соскин заявил, что Трамп должен был призвать главу Украины покинуть свой пост после удара «Орешником». По его словам, Трампу или его ближайшим соратникам — Илону Маску и Джей Ди Вэнсу — следовало объяснить Зеленскому, что такое решение будет наилучшим в сложившейся ситуации.