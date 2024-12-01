Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:24, 1 декабря 2024Бывший СССР

Зеленского обвинили в стремлении уничтожить молодых украинцев

Соскин: цель Зеленского состоит в уничтожении молодых украинцев
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Цель президента Украины Владимира Зеленского состоит в уничтожении молодых граждан. Об этом заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

Так он прокомментировал просьбу украинского лидера о приглашении страны в НАТО. «Это специально разыгранная постановка для того, чтобы разрушить любые возможности остановить и уничтожить эту машину по убийству славян, православных христиан, восточных славян в центре Европы в XXI веке», — заявил он.

По словам Соскина, переговоры о приглашении Украины в Североатлантический альянс делает невозможным план избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта.

Ранее Соскин заявил, что Трамп должен был призвать главу Украины покинуть свой пост после удара «Орешником». По его словам, Трампу или его ближайшим соратникам — Илону Маску и Джей Ди Вэнсу — следовало объяснить Зеленскому, что такое решение будет наилучшим в сложившейся ситуации.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Экс-ведущего НТВ со съемочной группой задержали в Узбекистане. Почему ими заинтересовались следователи?

      Пушков оценил роль Евросоюза в происходящем в Грузии

      Зеленского обвинили в стремлении уничтожить молодых украинцев

      Путин посмертно присвоил участнику СВО из Бурятии звание Героя России

      22-летний футболист итальянского клуба перенес остановку сердца во время матча

      Подполье сообщило о поражении блиндажа ВСУ в Запорожской области

      Еще один беспилотник сбили в российском регионе

      В Румынии поступили сотни сообщений о возможных нарушениях на выборах

      Новое российское оружие предложили назвать по аналогии с «Орешником»

      Грызлов назвал заманивание Украины в ЕС самым бессовестным обманом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше