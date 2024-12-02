54-летняя невеста миллиардера Безоса показала фото в латексном наряде в БДСМ-стиле

Невеста американского миллиардера Джеффа Безоса Лорен Санчес показала фото в откровенном образе в стиле БДСМ. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 770 тысяч подписчиков.

54-летняя репортерша предстала на размещенных фото в черном латексном наряде, который включал в себя бюстгальтер пуш-ап с отделкой из кружева и облегающую юбку с завышенной талией.

Также телеведущая надела маску с кошачьими ушами и перчатки до локтя и взяла в руки хлыст. Кроме того, она выбрала в качестве украшения цепочку с кулоном в виде латинской буквы B, украшенной прозрачными камнями.

В сентябре Лорен Санчес в прозрачном платье посетила ежегодный гала-ужин фонда Kering Foundation в Нью-Йорке.