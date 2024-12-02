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09:19, 2 декабря 2024Из жизни

Акула едва не откусила голову дайверу и попала на видео

На Мальдивах акула укусила дайвера за голову и попала на видео
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Дайвер пережил нападение акулы во время погружения на Мальдивах и едва не лишился головы. Об этом пишет Daily Mail.

Атака акулы у побережья тропических островов попала на видео. Прямо во время съемки подводного погружения огромная рыба внезапно появилась в кадре и набросилась на ничего не подозревающего дайвера. Она схватила его за голову и укусила, сомкнув челюсти. От испуга человек начал бить ногами и раскинул руки. Эта реакция его спасла, хищница ослабила хватку и уплыла.

Дайвер вынырнул на поверхность и замахал руками оператору, призывая побыстрее выбраться из воды. Оба успели вернуться на борт лодки, прежде чем акула вернулась.

Мальдивы известны песчаными пляжами, бирюзовыми лагунами и коралловыми рифами, но в прибрежных водах у островов обитает около 30 видов акул. Многие отели и курорты даже предлагают гостям поплавать с акулами в сопровождении гида. Большинство хищниц не опасны для человека, однако встреча с тигровыми акулами и акулами-няньками может оказаться смертельно опасной, если не соблюдать меры предосторожности.

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Ранее сообщалось, что серфер пережил нападение крупной акулы на пляже в американском штате Флорида, где его уже кусала акула 11 лет назад. После госпитализации мужчине провели две операции и наложили 93 шва, ему удалось сохранить лодыжку.

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