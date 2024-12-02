Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
01:47, 2 декабря 2024Экономика

Аналитик назвал три определяющих курс рубля в начале декабря фактора

Аналитик Антонов назвал геополитику и санкции влияющими на рубль факторами
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В начале декабря судьба рубля будет зависеть от трех факторов. Об этом рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с агентством «Прайм».

По словам специалиста, влияние на курс имеют геополитика, санкции Запада и внутренние экономические проблемы.

Антонов подчеркнул, что предпринятые Центробанком стабилизационные меры пока носят в основном реактивный характер. Он отметил, что на следующей неделе доллар будет колебаться в диапазоне 105-115 рублей.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев заявил, что мигранты выводят заработанные на территории России средства на родину, искусственно стимулируя спрос на валюту и рост курса доллара. По мнению парламентария, эти суммы существенно влияют на валютный рынок и ослабляют рубль.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Предали Зеленского хозяева». Захарова прокомментировала заявление США о территориальных уступках Украины

      Россиянам назвали самые выгодные для отпуска месяцы

      В Кремле ответили на слова Меркель об опоздании Путина на саммит G8 из-за пива

      В Тернополе произошли взрывы

      В Госдуме раскритиковали решение Байдена накачать Украину оружием

      В Брянской области уничтожили два беспилотника

      В Германии заявили о критической ситуации для ВСУ

      На Западе заявили об угрозе будущему Украины из-за одного решения

      В ДНР заявили о переброске новых частей ВСУ в Торецк

      Военный корреспондент погиб в ДТП в Луганске

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше