Аналитик назвал три определяющих курс рубля в начале декабря фактора

Аналитик Антонов назвал геополитику и санкции влияющими на рубль факторами

В начале декабря судьба рубля будет зависеть от трех факторов. Об этом рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с агентством «Прайм».

По словам специалиста, влияние на курс имеют геополитика, санкции Запада и внутренние экономические проблемы.

Антонов подчеркнул, что предпринятые Центробанком стабилизационные меры пока носят в основном реактивный характер. Он отметил, что на следующей неделе доллар будет колебаться в диапазоне 105-115 рублей.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев заявил, что мигранты выводят заработанные на территории России средства на родину, искусственно стимулируя спрос на валюту и рост курса доллара. По мнению парламентария, эти суммы существенно влияют на валютный рынок и ослабляют рубль.