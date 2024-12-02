Россиян отговорили от покупки одного вида недвижимости

Риелтор Федулаева: апартаменты невыгодны для покупки под инвестиции

Апартаменты в нынешних рыночных условиях не стоит покупать с целью инвестирования. Такое мнение в разговоре с «Аргументами и фактами» высказала исполнительный директор Гильдии риэлторов Москвы Юлия Федулаева.

По оценкам эксперта, сегодня главное обстоятельство, которое выгодно отличало апартаменты от других видов жилья, исчезло. Цены на апартаменты и обыкновенные квартиры в данный момент сравнялись. «Прежние времена, когда апартаменты разлетались как горячие пирожки с целью инвестиции, канули в лету. Ранее это было обусловлено большой разницей между стоимостью квадратного метра апартаментов и квартиры», — рассказала Федулаева. Поубавилось и предложение на «малогабаритки», а оставшиеся в экспозиции объекты площадью до 30 квадратных метров выросли в цене.

Кроме того, как отмечает собеседница газеты, изменились и стандарты покупателей. В свете текущей экономической ситуации россияне чаще отдают предпочтение квартирам, где в отличие от апартаментов можно прописаться. Вдобавок эксперт напоминает о налоге на имущество: за апартаменты придется платить больше, чем за обычное жилье. В заключение Федулаева заявила, что любая покупка под инвестиции оправдает себя, если сделка будет заключена на старте продаж.

Ранее специалисты предрекли падение цен на вторичное жилье в России. По прогнозам, к концу 2024 года готовый фонд подешевеет примерно на 10 процентов.