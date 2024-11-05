Ценам на один тип жилья предрекли падение

Профессор Кулаков: к концу 2024 года вторичное жилье подешевеет на 10 процентов

К концу 2024 года вторичные квартиры в России подешевеют примерно на 10 процентов. Падение цен на этот тип жилья предрек президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков, пишет «Прайм».

В результате завершения программы льготной ипотеки и повышения ключевой ставки вторичный рынок недвижимости не показал снижения — собственники жилья ждали повышения спроса, поэтому не спешили снижать цены. «Но этого не случилось: в целом покупательная активность этого года по сравнению с прошлым отстает на 18 процентов», — отметил эксперт.

Причина в том, что большинству россиян не купить жилье без привлечения кредита. Даже тем, у кого уже есть квартира, для покупки новой нужно будет брать ипотеку на разницу в цене. Ближе к Новому году собственники жилья осознают, что высокого спроса не будет, и начнут снижать цены, прогнозирует Кулаков.

Однако обвала рынка ждать не стоит. Потенциальным продавцам будет выгоднее сдавать квартиры в аренду, пока не сформируется стабильный интерес к их приобретению. «Поэтому совет этой осени: копите деньги на новое жилье. Ставки по депозитам этому способствуют», — заключил профессор.

Ранее эксперты предрекли незначительное падение цен на аренду жилья в России. Он будет обусловлен сезонным снижением спроса на съемные квартиры.