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09:10, 5 ноября 2024Экономика

Ценам на один тип жилья предрекли падение

Профессор Кулаков: к концу 2024 года вторичное жилье подешевеет на 10 процентов
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

К концу 2024 года вторичные квартиры в России подешевеют примерно на 10 процентов. Падение цен на этот тип жилья предрек президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков, пишет «Прайм».

В результате завершения программы льготной ипотеки и повышения ключевой ставки вторичный рынок недвижимости не показал снижения — собственники жилья ждали повышения спроса, поэтому не спешили снижать цены. «Но этого не случилось: в целом покупательная активность этого года по сравнению с прошлым отстает на 18 процентов», — отметил эксперт.

Причина в том, что большинству россиян не купить жилье без привлечения кредита. Даже тем, у кого уже есть квартира, для покупки новой нужно будет брать ипотеку на разницу в цене. Ближе к Новому году собственники жилья осознают, что высокого спроса не будет, и начнут снижать цены, прогнозирует Кулаков.

Однако обвала рынка ждать не стоит. Потенциальным продавцам будет выгоднее сдавать квартиры в аренду, пока не сформируется стабильный интерес к их приобретению. «Поэтому совет этой осени: копите деньги на новое жилье. Ставки по депозитам этому способствуют», — заключил профессор.

Ранее эксперты предрекли незначительное падение цен на аренду жилья в России. Он будет обусловлен сезонным снижением спроса на съемные квартиры.

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